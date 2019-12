Torino: Ansaldi sta bene. Bonifazi o Djidji: il dubbio per la Roma

Domenica, alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia, è in programma Roma-Torino. Gli esami strumentali svolti ieri da Ansaldi hanno confermato che il problema muscolare accusato contro la Spal non è serio, con il giocatore che riprenderà ad allenarsi nei prossimi giorni con i compagni ma salterà il match contro i giallorossi per squalifica.

Contro la Roma Mazzarri dovrà scegliere a centrocampo tra Lukic e Meité, al centro della difesa si contendono un posto Bonifazi e Djidji. Per il primo inoltre, sarebbe anche un derby essendo tifoso della Lazio,

(Gasport)