Testaccio, 90 anni dopo la storia aspetta il campo

Campo Testaccio, diviso tra mito e cronaca, continua a rimanere una ferita aperta nel tessuto urbano della città e nella memoria dei tifosi della Roma. Lo stadio, inaugurato il 3 novembre 1929, ha ospitato per 11 stagioni 161 gare di campionato della Roma fino al 21 ottobre 1940, anno in cui fu demolito. Da quel momento l'area ha vissuto in uno stato di progressivo abbandono e degrado e ancora oggi si parla del futuro di Campo Testaccio. Solo nell'ottobre 2018 è stata operata una bonifica che aveva restituito speranza agli abitanti del quartiere e ai tifos, ma l'erba ed il degrado stanno riprendendo il sopravvento.

