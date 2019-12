Stadio, traffico di influenze e corruzione. Assolto Costantini, il socio di Lanzalone

Esce dall'inchiesta sullo stadio Tor di Valle Luciano Costantini, l'avvocato genovese socio di Lanzalone. Per lui la procura aveva chiesto 2 anni di carcere. L'imputato era accusato di aver agevolato assieme a Lanzalone la nomina a capo dell'Ipa, istituto di previdenza e assistenza Dipendenti del Campidoglio, di Fabio Serini in cambio di due consulenze per lo studio Lanzalone e Partners. La corruzione veniva contestata perché Serini in veste di pubblico ufficiale avrebbe ricevuto da parte di Lanzalone che agiva per conto di Costantini «utilità consistite nell'intervento presso il sindaco Raggi per la sua nomina quale commissario straordinario dell'Ipa e perla proroga alla scadenza annuale». Le posizioni di Lanzalone e Serini restano al vaglio del processo ordinario in avvio.

(Il Messaggero)