Stadio, sul fallimento Parnasi il tribunale prende tempo

In bilico il destino del gruppo Parsitalia che fa capo a Luca Parnasi. Ieri il tribunale fallimentare di Roma si è riservatouna decisione rispetto alla richiesta di proroga di un mese presentata dai legali di Unicredit e dell’imprenditore ceco Radovan Vitek, disposto a spendere circa 450 milioni per rilevare il gruppo Parsitalia, Cap Dev e Eurnova, all’interno della quale ci sono i terreni da sviluppare per costruire lo stadio della Roma.

L’istanza di fallimento era stata presentata dalle Entrate qualche anno fa per un credito di 25 milioni nominali. Adesso tutti gli scenari sono aperti, nel senso che i giudici possono ritenere che le carte delle trattative fra Vitek e Unicredit, principale creditore di Parnasi, offrano una sufficiente garanzia sul salvataggio del gruppo. In alternativa potrebbe decidere di decretare il fallimento e mettere tutto nelle mani di un curatore fallimentare.

(Il Messaggero)