Stadio, slitta l'entrata del magnate ceco: un altro mese per avere le quote di Parnasi

Slitta l'ingresso di Radovan Vitek nell'operazione Stadio della Roma. Il magnate ceco che dovrebbe rilevare i terreni di Tor di Valle da Eurnova, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma. Ad oggi i legali delle parti dovrebbero chiedere al tribunale fallimentare di Roma una proroga di circa 30 giorni nell'udienza per il fallimento di Parsitalia. Intanto una delle ex società del gruppo Parsitalia - la Capital Dev - è passata sotto il controllo di Unicredit. In totale l'investimento di Vitek dovrebbe aggirarsi su 450 milioni: 300 per Cap Dev, 60 per Parsitalia, 90 per Eurnova. Dovendo sviluppare i vari progetti, l'investimento potrebbe avvicinarsi a un miliardo.

(Il Messaggero)