Stadio Roma: il Comune rimanda a inizio 2020

Al brindisi con la stampa organizzato ieri in Campidoglio, la sindaca Virginia Raggi non ha risposto alle domande sul nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. "Non comunicherò nulla, oggi è solamente una giornata di festa. A proposito, che ne pensate della vittoria della Lazio?", la risposta ironica della Raggi ai cronisti che chiedevano novità. Dall'amministrazione filtra ottimismo, ma non c'è ancora nessun passo concreto verso il "sì" definitivo. La convenzione urbanistica, invece, verrà discussa in aula all'inizio del 2020.

Lo stadio inoltre è un punto fondamentale anche nella trattativa tra Pallotta e Dan Friedkin. Senza certezze sullo stadio la cifra richiesta dall'attuale presidente giallorosso per la cessione del club, ossia 800 milioni, verrebbe ridimensionata.

(Corsport)