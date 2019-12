Stadio, dalla Raggi oggi il via libera: forse

Il regalo di Natale sotto l'albero di James Pallotta potrebbe metterlo Virginia Raggi. Oggi la sindaca, durante i consueti auguri in protomoteca, potrebbe annunciare il tanto atteso via libera allo Stadio della Roma. Se la Raggi non dovesse parlare, è perchè in questo momento sul suo tavolo ci sono temi più urgenti da affrontare (l'emergenza rifiuti ad esempio) ma in molti si aspettano un segnale di apertura.

Il nodo dell'accordo dei tecnici sembra essere stato trovato grazie all'impegno preso dall'amministrazione di verificare lo stato di avanzamento delle opere pubbliche un anno prima dell'apertura dello stadio. Dopo il 6 gennaio dunque ogni giorno potrebbe essere quello giusto per iniziare finalmente l'iter finale per l'approvazione.

(corsport)