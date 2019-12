Smalling parte, se non ce la fa pronto Fazio. Bis per Florenzi

Paulo Fonseca aveva intuito da giorni che Smalling potesse recuperare in tempo per il match con la Fiorentina. Ieri il provino decisivo, il ginocchio ha risposto bene ed è stato convocato. La sensazione è che potrebbe davvero giocare dal primo minuto, in coppia con Mancini, altrimenti è pronto Fazio. L'altra soluzione riguarda Florenzi: Spinazzola sta bene fisicamente ma non è nel suo miglior momento e allora il capitano potrebbe giocare ancora una volta dall'inizio.

L’ultimo dubbio riguarda il terzo trequartista, insieme a Zaniolo e Pellegrini. Perotti è in vantaggio su Mkhitaryan. Al termine della partita la squadra tornerà a Roma e poi i giocatori saranno liberi per una settimana, prima di tornare ad allenarsi il 28 o il 29. Fonseca comunicherà oggi le date precise, la certezza è che il primo gennaio ci sarà l'allenamento aperto al Tre Fontane. Oltre 2500 tifosi hanno preso il tagliando gratuito, facendo dichiarare il sold out in appena un paio d’ore.

(Gasport)