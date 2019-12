Smalling in love: ora la Roma va all'assalto del Manchester United

Chris Smalling, durante questa pausa natalizia, ha preferito rimanere a Roma. Il difensore giallorosso, in prestito dal Manchester United, ha affidato ai social network il racconto della sue “vacanze romane”, postando foto che lo ritraggono nei luoghi più significativi e suggestivi della Capitale. Tra Smalling e la città, insomma, è scoppiato l’amore, mentre con la squadra e con i tifosi era già scoppiato dopo poche apparizioni. Non a caso ha attirato su di se le attenzioni di mezza Premier League e di alcune squadre italiane: Inter, Milan e Juventus hanno provato a fare dei sondaggi con il difensore, che però ha rispedito al mittente tutte le avances ribadendo che la sua priorità è la Roma.

C’è però da risolvere la questione con il Manchester, a cui Smalling ha già comunicato la sua volontà di rimanere nella Capitale. L’inglese, infatti, è arrivato in prestito oneroso ma senza diritto di riscatto e per questo Petrachi già da alcune settimane ha cominciato una trattativa a fari spenti con lo United, che ha fatto una richiesta di 20 milioni di euro. Il d.s. è partito da 10 ma pochi giorni fa ha alzato l’offerta a 15: 13 di parte fissa più 2 di bonus, a cui vanno aggiunti i 3 già versati per il prestito oneroso. Una spesa considerata equa per l’età del calciatore, che ha da poco compiuto 30 anni. L’obiettivo di Petrachi è chiudere la vicenda già nel mercato di gennaio per evitare altre possibili intromissioni.

(Corsera)