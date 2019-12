Smalling fa il turista e scopra la Capitale: Vaticano e Colosseo

Chris Smalling è sempre più a suo agio a Roma, e durante queste feste ha deciso di trasferire tutta la famiglia nella Capitale per trascorre il Natale. Il difensore prima ha fatto visita ai Musei Vaticani, dove ha ricevuto le chiavi della città, poi al Colosseo.

Vacanze a Dubai, invece, per Kolarov e Dzeko, dove oltre a relax si sono dedicati anche all'allenamento. Come Juan Jesus, che ha incontrato Saif Belhafa, uno degli uomini più ricchi del mondo a cui ha regalato la maglia giallorossa. Tutti i giocatori, comunque, hanno una precisa tabella di marcia da seguire, per farsi trovare pronti da Fonseca alla ripresa degli allenamenti il 30 dicembre.

(Il Messaggero)