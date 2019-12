Smalling ci prova e intanto dà l'ok per restare

Chris Smalling tenta il recupero in extremis. Il difensore della Roma proverà a strappare una convocazione per Firenze. L’input però è non rischiare:se avvertirà il minimo fastidio, rimanderà il rientro al 2020. Intanto ha ha rotto gli indugi sul suo futuro: la scorsa settimana ha dato il suo ok per restare a Roma. Per far si che ciò accada bisogna però accontentare le richieste del Manchester United, che chiede 20milioni mentre a Trigoria non vogliono andare oltre i 15. Non mancano poi le concorrenti: in primis c’è l’Arsenal ma vanno registrati un paio di sondaggi di Inter eJuve.

(Il Messaggero)