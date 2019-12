Sinisa incontra la Roma: si parla di Juan Jesus

Mihajlovic cerca rinforzi per il suo Bologna. Nei giorni scorsi l'allenatore rossoblu, durante una telefonata di auguri al ds della Roma Petrachi, ha parlato con il dirigente giallorosso di Juan Jesus (ormai ai margini della squadra di Fonseca e con le valigie pronte). Spauto ha dato ordine di chiudere soltanto operazioni in prestito con obbligo di riscatto, e Sinisa vorrebbe cogliere la palla al balzo, il brasiliano infatti risolverebbe due problemi al tecnico: può infatti giocare sia da centrale che da terzino sinistro. La chiusura dell'operazione non è comunque scontata: Juan Jesus ha infatti un ingaggio elevato e, attualmente, sembra aver ricevuto anche altre offerte che potrebbero allettarlo di più.

(Corsport)