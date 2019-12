Sinisa chiede, ora tocca al Bologna. L'idea è Juan Jesus della Roma

Il Bologna con il proprio ds Walter Sabatini si inizia a muovere in vista del mercato di gennaio. Mister Mihajlović ha fatto delle specifiche richieste al direttore sportivo e vuole essere accontentato. Una di queste è rinforzare il reparto difensivo e sembra che il giocatore che possa rinforzare la rosa dei felsinei sia Juan Jesus, difensore centrala in forza alla Roma. Il brasiliano non trova spazio tra le scelte di Fonseca, che fino a questo momento lo ha utilizzato solo in alcune partite. Il giallorosso può giocare sia come centrale di difesa sia come terzino, e questa duttilità avrebbe spinto Sinisa a pensare a lui per la propria retroguardia.

(corsport)