Si blocca la trattativa americana, la Roma è preoccupata

La trattativa tra Pallotta e Friedkin, il magnate texano che in questi mesi ha messo gli occhi sulla Roma ed è interessato a comprarla, si è congelata. L'affare non è tramontato definitivamente, ma si è bloccato. Lo scoglio sembra essere la domanda del presidente giallorosso, diversa dall'offerta del miliardario appartenente al gruppo Toyota. L’italo-americano non ha fretta di vendere e vuole guadagnare la giusta cifra dall'eventuale cessione. Dall'altra parte invece, il texano incomincia a ritenere troppo elevati i costi considerando i debiti, l’aumento del capitale e il progetto stadio.

(Corsera)