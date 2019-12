Settore ospiti esaurito, al Franchi in 35 mila

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Ci sarà il pienone al Franchi per l'ultima gara del 2019 di Fiorentina e Roma. I tifosi giallorossi seguiranno in massa la squadra di l'Fonseca come è già successo per quasi tutte le trasferte del campionato ed hanno esaurito con largo anticipo la disponibilità dei 2350 biglietti messi in vendita per il settore ospiti. Il clima, nonostante il freddo, si preannuncia bollente: i tifosi di casa saranno circa 35-36 mila.