Serie A: nella classifica del decennio la Roma si piazza al terzo posto

La Roma nella classifica del decennio di Serie A, realizzata dal portale web numericalcio.it, si piazza al terzo posto alle spalle solo di Juventus e Napoli, rispettivamente alla prima e alla seconda posizione della classifica. Per stilare questa lista sono stati calcolati i punti guadagnati a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2019. I giallorossi raccolgono 733 punti, 11 meno dei partenopei secondi e 119 meno dei bianconeri in vetta in solitaria.

LA CLASSIFICA DEL DECENNIO DELLA SERIE A

852 Juventus

744 Napoli

733 Roma

658 Inter

655 Milan

635 Lazio

558 Fiorentina

492 Udinese

480 Atalanta

433 Genoa

432 Sampdoria

392 Chievo

387 Torino

385 Cagliari

383 Bologna

325 Parma

295 Sassuolo

284 Palermo

215 Catania

172 H. Verona

158 Empoli

099 Siena

092 Lecce

092 Spal

089 Cesena

069 Crotone

056 Frosinone

050 Bari

046 Brescia

040 Pescara

038 Carpi

036 Livorno

032 Novara

021 Benevento

(numericalcio.it)

