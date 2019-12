Sciolte le righe: la squadra si ritroverà il primo gennaio

La Roma va in vacanza, ma solo i giocatori. Fonseca ha salutato tutti dopo la gara contro la Fiorentina vinta 4-1, dando appuntamento a Trigoria per la ripresa del lavoro alla fine della prossima settimana. Il primo gennaio, al Tre Fontane è previsto l'allenamento aperto al pubblico, già sold out dopo poche ore dall'annuncio con 2500 posti già prenotati. Non si fermano, invece, Fienga e Petrachi. Kalinic sembra essere pronto a tornare a Firenze, ma sul giocatore c'è anche il Genoa, dove gioca Pinamonti, candidato a diventare il nuovo vice-Dzeko. Mino Raiola propone Moise Keane, mentre il Real Madrid Mariano Diaz.

(Il Messaggero)