Roma, sette di vendetta

La Roma torna a Firenze per vendicare il risultato del 30 gennaio. Era il giorno del quarto di finale della Coppa Italia e la Viola riuscì a imporsi per 7-1. Di quella Roma, dai giocatori in campo ad alcuni ruoli tecnici e dirigenziali, però non è rimasto molto. Sia per i nuovi acquisti arrivati in estate, come Veretout che quella sera con la maglia viola era in campo, sia a livello di mentalità, che grazie al tecnico portoghese è cambiata radicalmente. I giallorossi hanno bisogno di vincere e conquistare tre punti che permetterebbero di passare la sosta natalizia con il sorriso, ma soprattutto che garantirebbero di restare in corsa per le prime posizioni del campionato, che quest'anno è più aperto che mai.

(Il Messaggero)