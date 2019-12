Roma, Petagna si sbilancia

La Roma continua a lavorare in vista del mercato invernale. Non solo in uscita però, Petrachi sta lavorando soprattutto per rafforzare la rosa di mister Fonseca. La priorità è quella di cercare un vice Dzeko, che possa far rifiatare il bosniaco e non lo costringa a dover giocare tutte le partite senza fermarsi mai. Il nome più caldo è quello di Andrea Petagna, che nella serata di ieri ha fatto intendere di essere molto interessato alla prospettiva di trasferirsi nella Capitale. «Io sono grato alla Spal per quanto mi ha dato - ha raccontato l'attaccante della Spal - sono venuto in un momento difficile e penso a far bene qui. Di sicuro allenarsi con un campione come Dzeko sarebbe un sogno. Per me è l’attaccante più forte della Serie A. L’altro giorno in campo abbiamo scherzato sul mio rigore. Se ci saranno offerte importanti ne parleremo con la società. Quello che succederà dipende da tante cose».

(corsport)