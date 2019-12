Roma, la scalata continua. Montella è quasi al capolinea

Lorenzo Pellegrini è stato fondamentale per la vittoria della Roma sulla Fiorentina. La gara, infatti, è stata decisa dai suoi passaggi vincenti e dal gol. Il possesso palla ossessivo di Fonseca con la ricerca di aprire gli spazi sembrava non funzionare e allora Pellegrini è salito in cattedra ed è uscito dal copione servendo Zaniolo che ha servito al sfera a Dzeko per il primo gol. A raddoppiare ci ha pensato Kolarov su punizione, solo Messi meglio di lui sui calci da fermi. Ai due giallorossi ha risposto Badelj che ha sfruttato un'indecisione difensiva. La quinta sconfitta nelle ultime sei partite rischia di essere fatale a Montella ed oggi potrebbe essere il giorno del processo.

(La Repubblica)