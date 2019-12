Roma, gioco d'anticipo sul mercato

Il mercato della Roma parte da Firenze nell'ultima trasferta (e gara) dell'anno. In occasione della sfida con la Fiorentina il ds Petrachi e il Ceo Fienga si metteranno in contatto con i dirigenti viola. I nomi in ballo sono quelli di Florenzi, Kalinic e Riccardi (a fine settembre è stato seguito da Pradè nel 3° turno del torneo Primavera)

Cessioni possibili ma non solo. Fonseca si aspetta qualche aggiustamento alla rosa che, spesso decimata dagli infortuni (già 27), va corretta sia in difesa che in attacco. Se parte Florenzi, è scontato l'arrivo del terzino destro. Riguardo Kalinic, che ha l'ok dell'Atletico Madrid, ha già dato la disponibilità a tornare in viola. In uscita, su input del tecnico, anche Juan Jesus: c'è il Bologna.

In difesa l'ultima tentazione è Medina dell'Atletico Talleres, classe 1998 che può giocare come centrale e come terzino sinistro. Ma si lavora soprattutto sul vice Dzeko. Fonseca non ritiene Petagna il centravanti ideale per il suo stile di gioco. Petrachi sta arricchendo l'elenco da presentare al portoghese: c'è Pinamonti, anche perché il Genoa si prenderebbe Kalinic e contemporaneamente farebbe cassa. Mariano Diaz, avendo sempre meno spazio nel Real, rimane d'attualità. Come Kean che insiste per lasciare l'Everton. Sull'asse Roma-Firenze anche il nome di Castrovilli, obiettivo però più per giugno.

