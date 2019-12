Roma, effetto Friedkin. Il titolo balza in Borsa. Un ruolo per il figlio

Vicino il cambio di proprietà, con il management che almeno in parte ed inizialmente resterà quello attuale. Intanto ieri il titolo giallorosso in Borsa ha chiuso in aumento del 3,5% a 0,68 euro toccando rialzi del 10%. L'uomo chiave sarà sempre il Ceo Guido Fienga con Petrachi saldamente al suo posto. Dall'organigramma giallorosso usciranno i manager di fiducia di Pallotta, come Alex Zecca e il consulente Franco Baldini, mentre è da definire la figura di Mauro Baldissoni, che da tempo si occupa della vicenda stadio. Saranno confermati il direttore commerciale Francesco Calvo e il responsabile dell'area sportiva, Manolo Zubiria, mentre qualche cambiamento immediato potrebbe riguardare l'area legata alla comunicazione. Dan Friedkin non sarà sempre in Italia, ma a gestire da vicino dovrebbe esserci il figlio Ryan che sbarcherà a Trigoria per studiare e capire il calcio e la Roma da vicino.

La Roma, nel frattempo, ieri ha ripreso ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida col Torino, domani è in programma l'allenamento a porte aperte al "Tre Fontane" con attesi circa 2500 tifosi.

(La Repubblica)