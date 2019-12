Roma e Milan contro il trittico di scimmie. L'autore: «È il mio stile»

Nella giornata di ieri è stato presentato il trittico di quadri, esposto nella sede della Lega a Milano, raffiguranti delle scimmie per dire no al razzismo. La campagna, realizzata attraverso l'artista Simone Fugazzotto, si porrebbe l'obiettivo di combattere la piaga dilagante del razzismo in Italia. Il risultato però, almeno fino a questo momento, ha portato solo polemiche. La prima a far sentire la propria voce è stata proprio la Roma che ha annunciato di "essere molto sorpresa per quella che sembra essere una campagna contro il razzismo della Serie A. Non crediamo sia il modo giusto per farlo". Dopo i giallorossi anche il Milan ha voluto prendere le distanze dalla campagna. All'estero l'iniziativa della Lega è stata colta in modo negativo, con il Sun, ad esempio, che titola: «It’s a joke?», è uno scherzo?

(gasport)