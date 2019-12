Roma col sogno Kean

La Roma sul mercato di gennaio è alla caccia di un vice Dzeko. I giallorossi stanno cercando un attaccante che riesca a far rifiatare il bosniaco e possa essere una garanzia anche per il futuro. Il profilo è quello di un giovane e il sogno giallorosso sarebbe quello di portare nella Capitale Kean, attaccante in forza all'Everton di Ancelotti. Il tecnico lo ha blindato al suo arrivo in Inghilterra, ma non gli ha dato molto spazio nell'ultima di campionato contro il Burnley. Il rischio anche per lui è quello di perdere la convocazione per i prossimi Europei se non dovesse giocare con continuità e, proprio per questo motivo, i giallorossi sperano di convincerlo a vestire la maglia della Roma.

(Tuttosport)