Ripartenza sprint e rosa da snellire: le spine di Fonseca

Feste in famiglia, ma senza eccessi. È questa la richiesta fatta da Fonseca alla squadra in vista delle vacanze di Natale iniziate venerdì dopo la vittoria con la Fiorentina. Il tecnico si affida alla professionalità dei giocatori, che in questi giorni non dovranno eccedere a tavola grazie anche all’aiuto di specifiche tabelle preparate dallo staff del portoghese. Al rientro infatti si inizierà a fare sul serio tra campionato, Coppa Italia e Europa League. Il 5 gennaio all’Olimpico arriva il Torino, prima del big match con la Juventus. Il 16 invece la Roma si recherà a Parma per giocarsi gli ottavi di Coppa Italia al Tardini.

Capitolo mercato: Petrachi vorrebbe regalare a Fonseca un vice Dzeko. Kalinic infatti non si è rivelato all’altezza del compito. Le piste più più calde sono Petagna e Pinamonti, ma non è escluso neanche un nome a sorpresa. Il ds proverà anche a snellire il monte ingaggi con operazioni in uscita: i maggiori indiziati sono Jesus, che piace al Bologna, e Pastore. Florenzi invece deve decidere il suo futuro.

(La Repubblica)