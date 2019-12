Quella scelta di investire nella Città eterna per sviluppare il business del tempo libero

Il core business del Friedkin Group è senz'altro l'automotive, ma l'industria in cui il magnate texano sta investendo di più in questa fase è quella del Tempo Libero, frutto delle passioni sviluppate negli anni proprio da Dan Friedkin: quella per il cinema, così come quella per il volo. Nello sport l'interesse per il golf - guarda caso arriverà a Roma nel 2022 la Ryder Cup. Tra tutte le attività della famiglia Friedkin arriverà anche il soccer, dopo le gare della Roma cui hanno assistito in incognito papà Dan e figlio Ryan.

(Il Messaggero)