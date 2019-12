Primavera revolution: le manovre per tornare in alto

La Primavera della Roma, in vista del nuovo anno, è pronta a ripartire. Da anni Alberto De Rossi è guida tecnica e anima della squadra, da qualche mese affidata alla supervisione di Zubiria e, in particolare, di De Sanctis. Un team basato sull'etica e sui valori dello sport, Per questo il tetto degli stipendi non supererà i 70mila euro annui e non saranno rinnovati accordi a cadenza quasi regolare.

C'è da pensare però anche al campo e migliorare il terzo posto della scorsa stagione. Alla ripresa l’aspettano il Pescara al Tre Fontane (12 gennaio) e poi la Samp a Genova. L’obiettivo è migliorarsi, con la consapevolezza che, a meno di sorprese, difficilmente questo potrà essere l’anno giusto per vincere. A fine stagione, inoltre, ci sarà da discutere anche il futuro di De Rossi, dal 2003-2004 alla guida della Primavera. Per alcuni rinnoverà come allenatore, per altri verrà promosso in società, per altri ancora, soprattutto se suo figlio Daniele davvero restasse al Boca, potrebbe prendersi una pausa.

