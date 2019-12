Primavera: la Roma non può sbagliare con il Napoli

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Inizia oggi la Coppa Italia per l'As Roma Primavera. I giallorossi scendono in campo alle 12 al Tre Fontane contro il Napoli (diretta su Roma Tv) negli ottavi di finale. L'appuntamento è da dentro o fuori, non sono infatti previste prove d'appello: chi vince passa direttamente ai quarti dove incontrerà una tra Atalanta e Benevento. La Roma potrebbe avere dunque la possibilità di vendicare l'eliminazione dell'anno scorso arrivata proprio ai quarti contro i bergamaschi. Sulla carta i ragazzi di Alberto De Rossi partono favoriti. Gli azzurri sono ultimi in classifica insieme al Chievo e hanno raccolto soltanto tre punti nelle ultime cinque gare.

Il tecnico romanista punterà ancora una volta su Zamarion - Cardinali è a disposizione della prima squadra in vista della gara di venerdì contro la Fiorentina - mentre in difesa non ci sarà Parodi a causa di una forte contusione al polpaccio rimediata durante il match con la Juventus. Out anche Santese per un affaticamento. Sulla corsia di destra è dunque emergenza totale e potrebbe essere adattato Ndiayè a fianco di Bianda, Trasciani e Semeraro. A centrocampo dovrebbe tornare Darboe insieme a Chierico e Riccardi. In attacco pronto il tridente Tall - in ballottaggio con Estrella - D'Orazio e Zalewski.

In campionato invece l'ultimo appuntamento del 2019 è in programma sabato alle 14.30 in trasferta contro il Cagliari. La prima gara ufficiale del 2020 è in programma nel weekend tra il 10 e il 12 gennaio in casa contro il Pescara, il 5 gennaio però i giallorossi disputeranno un'amichevole (l'avversario è ancora da definire).