Primavera, poker al Napoli in rimonta. Ora nei quarti contro l'Atalanta

Quattro gol per raggiungere i quarti di finale. La Roma Primavera ha battuto il Napoli in Coppa Italia 4-1 dopo il primo gol di Cioffi. A segnare le reti dei giallorossi sono stati Estrella, Sdaigui e D'Orazio con una doppietta che ha commentato così il primo gol: "È stato un po' casuale, ma va bene così. Ci siamo complicati la vita con i tre piccoletti là davanti, ma poi abbiamo preso le misure e abbiamo lavorato tutti insieme". L'attaccante ha poi continuato sulla pausa natalizia in arrivo: "Mi dispiace rallentare, ho avuto un paio di infortuni che mi hanno rallentato, ma il mister mi da fiducia". Prima delle vacanze, però, c'è il Cagliari in campionato sabato alle 14.30.

(Gasport)