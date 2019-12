Pellegrini-Roma: rinnovo sotto l'albero. Fumata bianca nel 2020 e senza clausola

Vacanze di Natale a Roma per Lorenzo Pellegrini, anche per godersi le prime festività con la primogenita Camilla. Il centrocampista giallorosso, fondamentale nella Roma di Fonseca, ha modificato da qualche mese qualcosa nella sua alimentazione e negli allenamenti, considerando anche l'Europeo alle porte.

Il 7 romanista nei prossimi mesi discuterà concretamente con la Roma il rinnovo di contratto (l'attuale scade nel 2022) con aumento di stipendio a circa 3 milioni l'anno ed eliminazione della clausola rescissoria da 30 milioni pagabili in due anni. Per Pellegrini non mancano estimatori in Italia e all'estero, ma il rinnovo arriverà considerando che per la Roma rappresenta il presente e il futuro.

(gazzetta.it)

