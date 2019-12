Pallotta esce di scena: la Roma è di Friedkin

James Pallotta esce di scena e vende tutta la sua quota dell'82,1% nella As Roma a Dan Friedkin. L'accordo, praticamente raggiunto ieri dopo una videoconferenza fra i due imprenditori, si aggira sui 790 milioni, al lordo dei 272 milioni di debiti. Nel prezzo ci sono da detrarre il ripagamento del bond e l'aumento di capitale da 150 milioni che sarà a carico di Friedkin. La Roma capitalizza 413 milioni in piazza Affari e Friedkin dovrà lanciare l'opa sul 17,9% del flottante. Nella trattativa non rientra la costruzione del nuovo stadio sui terreni di Eurnova, al centro di un altro negoziato fra Unicredit che è il principale creditore delle società di Luca Parnasi: società principale è Parsitalia oggetto di una trattativa con Cpi del magnate ceco Rodovan Vitek che avviene nelle aule del tribunale fallimentare di Roma.

(Il Messaggero)