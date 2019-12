Pallotta e Friedkin attendono novità sullo stadio

Il regalo più ambito la Roma lo aspetta da Virginia Raggi. Dal club giallorosso sperano che durante gli auguri di Natale, in programma nel pomeriggio alla protomoteca, la sindaca possa fare anche un annuncio riguardante lo stadio di Tor di Valle. Il via libera rimane in ogni caso vincolato all’approvazione della convenzione urbanistica.

Proprio lo stadio è uno dei nodi cruciali della trattativa con Friedkin. Pallotta infatti valuta il progetto come già approvato, il texano invece attribuisce al progetto il valore degli 80 milioni spesi fino ad ora. Motivo per cui la valutazione complessiva del club da parte di Friedkin è di 750 milioni. Troppo pochi, al momento, per convincere Pallotta.

(Il Messaggero)