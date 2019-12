Pallotta e Friedkin aspettano la Raggi

Completata la due diligence, tra James Pallotta a Dan Friedkin, nella trattativa per il passaggio della Roma, è solo una questione di cifre. L'attuale presidente giallorosso parte da una stima di 800 milioni, Friedkin ha già superato 700 milioni, da cui bisogna detrarre i 272 milioni di debiti consolidati dal club. La trattativa ruota anche intorno al nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. Pallotta dà per approvato lo stadio, mentre Friedkin lo considera finora solo per le spese sostenute, vale a dire 80 milioni.

Gli avvocati dei due americani continueranno a lavorare anche dopo Natale per limare la differenza rimasta, con Friedkin che spera di superare questa fase di impasse. Si dovrà comunque procedere con l'aumento di capitale entro il 31 dicembre: 50 milioni su 150, di cui 40 garantiti da Pallotta e altri 10 di crediti non recuperati.

(Corsport)