Nzonzi, rottura con il Galatasaray

Sembra volgere al termine l'avventura turca di Steven Nzonzi, centrocampista francese di proprietà della Roma, con il Galatasaray. Il giocatore è stato messo fuori rosa dal tecnico Fatih Terim prima nella partita di campionato poi in Coppa di Turchia. Tutto sarebbe nato venerdì in allenamento, dove il centrocampista avrebbe risposto all'allenatore con la frase «io sono un giocatore da trenta milioni», che avrebbe fatto molto arrabbiare Terim. Partito bene e diventato velocemente giocatore insostituibile in Turchia, adesso l'avventura di Nzonzi con il Galatasaray sembra volgere a termine. Si parla di una cessione già a gennaio.

(corsport)