Nuovo stadio: avanti tutta, ma con tempi ancora lunghi. Pronto nel '23?

Il progetto stadio ha rappresentato un punto cruciale nell'era Pallotta: così sarà anche per quanto riguarda Friedkin. Il magnate texano riconoscerà alla vecchia proprietà un cospicuo bonus economico quando otterrà il via libera da parte del Comune. Nella migliore delle ipotesi si potrà cominciare a costruire entro la fine del 2020, per giocare la prima gara nel nuovo stadio nel 2023.

Il testo della Convenzione Urbanistica, però, non arriverà in Campidoglio prima di febbraio-marzo, con una serie di passaggi necessari successivi che comportano tempi difficilmente prevedibili.

L'imprenditore ceco Vitek, ad esempio, non è ancora ufficialmente proprietario dei terreni interessati dal progetto. La valutazione degli stessi si attesta sui 50 milioni di euro: il passaggio di proprietà potrebbe essere ufficiale a metà gennaio.

(Gasport)