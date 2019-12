Non sarà un Mecenate

Era arrivato tra le più grandi aspettative dei tifosi della Roma. James Pallotta è ricco, ma non rappresenta i ricchi scemi. Per lui il calcio è stato solo una questione di affari. E di fatto con il calcio ha guadagnato almeno un centinaio di milioni netti in pochi anni, annullando l'indebitamento della Roma che si faceva via via più preoccupante.

La squadra non è andata male ma non ha vinto. Il club è sempre costato più di quanto producesse, alla fine era fatale che finisse in questo modo. Ora Friedkin, che ha idee e capitali: ma non c'è da aspettarsi il mecenate.

(Corsera)