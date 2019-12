Non è mai troppo tardi

Quest'anno come non mai le partite si decidono spesso nei minuti di recupero. La sfida tra Cagliari e Lazio è solo una delle tante che si possono prendere ad esempio per parlare del fatto che quando il quarto uomo alza la lavagnetta luminosa l'agonismo in campo cambi rapidamente. I minuti finali di un match possono, come nel caso di lunedì sera, ribaltare del tutto un risultato. Lo stesso Cagliari la settimana scorsa contro la Sampdoria ha trovato la vittoria in pieno recupero, rimontando la partita vinta poi per 4-3. Nelle partite giocate fino a questo momento nei minuti di recupero sono stati segnati 32 gol, il 7% del totale, di cui 21 decisivi per risolvere la partita.

Le squadre che hanno beneficiato maggiormente dei minuti di recupero sono state la Lazio e la Juventus. Se infatti si volesse stilare una classifica in base al risultato nei soli novanta minuti l'Inter sarebbe in vetta da sola a 39 punti, con la Juventus sotto a 35, il Cagliari a 32, la Lazio a 31 e la Roma solo al quinto posto a quota 30.

(La Repubblica)