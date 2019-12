Natale in casa Fonseca

Un anno dopo è tutto diverso in casa Roma: in classifica con 11 punti in più rispetto alla passata stagione, nelle prospettive e nelle ambizioni per il futuro. Un anno fa la Roma di Di Francesco era malata ed agonizzante, prima della crisi finale da gennaio in poi, dell'esonero del tecnico e dell'addio dell'ex ds Monchi. Oggi la Roma è una squadra solida, incassa pochi gol (17) e ne segna (33), è quarta in classifica a più 4 sull'Atalanta. Fonseca, insieme al ds Petrachi e la nuova area dirigenziale guidata da Fienga, è l'artefice di questa nuova era.

Ora le priorità in casa giallorossa sono: togliere la clausola a Pellegrini, acquistare Smalling e non lasciarsi scappare Zaniolo. A Fonseca, invece, che finora ha fatto tutto ciò che gli era stato chiesto, manca di recuperare a pieno Under e Florenzi.

(Il Messaggero)