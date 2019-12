L'obiettivo: blindare Zaniolo. Politano il primo acquisto?

Non c'è solo la cessione del club: sono ore decisive per il passaggio del testimone da James Pallotta a Dan Friedkin, ma Gianluca Petrachi lavora per il calciomercato che verrà, su obiettivi possibili come Politano e sui rinnovi di Cristante e Pellegrini, oltre che sulla permanenza di Zaniolo in giallorosso.

Il ruolo di Guido Fienga, invece, è quello di consolidare la posizione del club sotto tutti i punti di vista, anche quello economico, indipendentemente dagli introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League. Questo attraverso l'aumento dei ricavi, con un mercato di gennaio che per forza di cose non potrà essere scoppiettante: dovessero arrivare offerte sui 40 milioni per Under, ad esempio, la Roma andrebbe a bussare alla porta dell'Inter, offrendo circa la metà per prendere proprio Matteo Politano.

Cessioni: per Juan Jesus è passata in prima fila la Fiorentina, che però temporeggia di fronte alla richiesta di 7-8 milioni da parte dei giallorossi. Per Mert Cetin, stimatissimo da Paulo Fonseca, si pensa ad un prestito al fine di accelerarne la maturazione.

Resta da capire se Kalinic verrà tentato da nuove destinazioni, così da aprire il passaggio ad un nuovo vice-Dzeko. Nel frattempo si lavora non solo ai rinnovi di Cristante (fino al 2024) e Pellegrini (rimuovendo la clausola rescissoria), ma anche a quello di Kolarov. Ma la vera novità potrebbe essere il cambio sulla politica delle cessioni: niente più pezzi pregiati via per esigenze di bilancio, con priorità assoluta al progetto tecnico.

(Gasport)