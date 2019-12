La sindaca fa catenaccio sullo stadio della Roma. Il Valencia cerca Florenzi

Anche se i giocatori della Roma sono in vacanza, i dirigenti continuano a lavorare. In primis Petrachi che sta cercando un modo per rinforzare la squadra a gennaio cercando soprattutto un vice Dzeko. Per farlo sarà necessario, però, liberarsi del contratto di Kalinic che guadagna più di 2 milioni. Il Valencia è interessato a Florenzi in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di raggiungimento della semifinale di Champions o della qualificazione per l'anno prossimo. Il numero 24 giallorosso però sembra intenzionato a restare e Fonseca è d'accordo. Infine, continuano le trattative fra Firedkin e Pallotta con il nodo da sciogliere sempre sulla questione stadio, su cui Virginia Raggi non si è esposta nel discorso di Natale in Campidoglio.

(CorSera)