La Roma si diverte a Firenze. Montella, pronto l'esonero

La vittoria della Roma sulla Fiorentina permette ai giallorossi di chiudere il 2019 con tre punti importanti per la corsa alla Champions League. Ora Dzeko e compagni terranno d'occhio le pretendenti che giocheranno in questo weekend. La vittoria degli uomini di Fonseca fa sorridere anche Roberto Mancini, che ha osservato Lorenzo Pellegrini, al primo gol stagionale, Zaniolo e Castrovilli in chiave Nazionale. Chi non sorride, invece, è Montella che nelle ultime 6 gare ha conquistato un solo punto e sembra essere vicino all'esonero. La Roma ha dominato la gara grazie al possesso palla e ai gol di Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo. La Fiorentina è stata brava a rimanere concentrata fino alla fine della partita.

(Corsera)