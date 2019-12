La Roma Primavera oggi chiude il 2019

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Ultima gara del 2019 per la Roma Primavera. Alle 14.30 i giallorossi sono impegnati in trasferta nel big match contro il Cagliari (diretta su Sportitalia e Roma Tv). I sardi - vera e propria rivelazione del campionato - sono secondi con otto punti di vantaggio sulla Roma (quarta insieme al Genoa). Alberto De Rossi deve fare a meno di Estrella e Parodi - entrambi devono scontare la squalifica rimediata contro la Juventus - e di Sdaigui, che si è fermato in allenamento per una contrattura. In campo dunque la stessa difesa vista in Coppa Italia contro il Napoli, formata da Ndiayé, Bianda, Trasciani e Semeraro davanti a Zamarion. A centrocampo spazio a Darboe che agirà a fianco di Chierico e Riccardi. In attacco confermato D'Orazio insieme a Providence e Tall.