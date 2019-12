La Roma cerca gol nuovi e vecchi: Diaz è un sogno, Under sogna

Il 2019 è quasi in archivio. Un anno certamente da dimenticare per Cengiz Under, che in 20 partite disputate per 652 minuti complessivi in campo, ha messo a segno appena 3 gol. È per questo che la dirigenza giallorossa starebbe pensando proprio a lui come sacrificio da fare sul mercato. La Roma ha già fissato il prezzo, ovvero 50 milioni, ma è necessario che torni a brillare come il primo anno. Alla finestra, oltre al solito Bayern Monaco, ci sono Siviglia ed Everton.

Oltre al turco, con la valigia in mano anche Jesus (il Bologna ci sta pensando) e lo stesso Perotti (anche se l’operazione è più complicata). Da tenere d'occhio anche le situazioni legate a Pastore e Kalinic, che piace a Fiorentina e Genoa. E proprio l'attacco è il reparto dove Petrachi sta pensando di intervenire per trovare un'alternativa a Dzeko. Il sogno è Mariano DIaz del Real, anche perché altre soluzioni come Pinamonti (Genoa), Kean (Everton) e Petagna (Spal) faticano a svilupparsi. Per la difesa piace Medina del Cordoba, in mezzo al campo i giallorossi monitorano la situazione tra Nandez e il Cagliari. In uscita c'è da registrare il caso Nzonzi, che in rotta col Galatasary, piace a Lione ed Everton.

(Gasport)