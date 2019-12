La grande bellezza che resta a Roma

Roma appare una città in chiara sofferenza, resa però di nuovo fiera e viva nel calcio con Lazio e Roma che la rappresentano in crescita. Una terza, l'altra quarta in classifica. La Roma, superando non senza coraggio l'epoca eterna di Totti e De Rossi, dopo l'ondivaga stagione con Di Francesco e Ranieri in panchina è ripartita da Fonseca, debuttante di talento ma un'incognita. Il portoghese sta facendo crescere la squadra come se la allenasse da quattro o cinque anni e la Roma ha ritrovato governo ed itinerario.

(La Repubblica - M. Crosetti)