Kluivert sorride, il rientro è vicino

Justin Kluivert è pronto a tornare a far parte della lista convocati. Il problema al flessore della coscia sinistra, che lo ha costretto a saltare per tre partite, è ormai stato messo alle spalle e adesso l'olandese può tornare a sorridere. L'esterno giallorosso nella giornata di ieri si è allenato regolarmente con il gruppo, dando a Fonseca un'altra alternativa per il tridente che supporterà Dzeko nella partita di venerdì sera a Firenze. Kluivert è pronto a riconquistare il posto e la Roma con le sue giocate.

(corsport)