Incubo Orsato: con lui tanti precedenti negativi

LEGGO (F. BALZANI) -Torna l’incubo Orsato. Ad arbitrare al Franchi sarà, infatti, il fischietto di Schio che non è gradito a Trigoria come confermano le parole dell’ex ds Monchi proprio dopo Fiorentina-Roma dello scorso anno in cui venne concesso un rigore più che dubbio per un contatto Olsen-Simeone: «Orsato è sempre protagonista contro di noi». Orsato era al Var, ma non richiamò l’attenzione. Il 24 gennaio 2018, la Samp pareggiò nel finale grazie a un rigore per un tocco di mano di Kolarov, ignorando un fallo di Ferrari, segnalato dal guardalinee. Nel 2009 con l’Inter: rete annullata a Vucinic e fuorigioco di Samuel sul gol-vittoria di Ibra. La Sensi alzò la voce. Senza dimenticare un dubbio rosso a Salah e il rigore netto non dato a Perotti in Roma-Inter due anni fa