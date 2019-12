Il tesoro di Roma. Pellegrini e Zaniolo, giallorosso infinito: il futuro passa da quei due

Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini sono sì il futuro della Roma ma, come dimostrato anche nell'ultima partita contro la Fiorentina, il presente è già loro. Per brillare la squadra giallorossa avrà bisogno dei due talenti che tanto bene stanno facendo in questa stagione, a prescindere da chi guiderà il club a medio termine.

Per quanto riguarda Pellegrini, il proposito della Roma per il 2020 è quello di blindarlo eliminando la clausola rescissoria dal suo contratto. Dal canto suo il centrocampista vorrebbe arrivare a guadagnare circa 3 milioni di euro a stagione. La sensazione è che, comunque, Pellegrini sarà prima o poi il capitano della squadra.

Su Zaniolo sono puntati i riflettori di grandi squadre: su tutte Juventus, Real Madrid, Manchester United e Tottenham. Ma il grande palcoscenico che l'ex Inter merita potrebbe darglielo già dalla prossima estate la Nazionale di Roberto Mancini.

(Gasport)