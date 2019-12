Il ruolo cruciale dello stadio aspettando il Campidoglio

James Pallotta e Luca Parnasi escono di scena. Il nodo non è stato ancora sciolto ufficialmente, ma dietro le quinte è chiaro a tutti quanto sia centrale la questione stadio nella cessione dell'As Roma. Il gruppo Cpi, dell'immobiliarista ceco Radovan Vítek, è in trattativa con Unicredit per acquistare i crediti ipotecari che gravano sulla Eurnova, circa 50-60 milioni di euro.

Nelle prossime settimane si assisterà dunque ad un doppio annuncio: nuovo proprietario del club e nuovo titolare dei terreni e del progetto di Tor di Valle. Negli ultimi giorni tra Friedkin e Vitek i contatti sono stati intensi.

Per quanto riguarda il Campidoglio, la doppia svolta fa tirare un sospiro di sollievo ai pentastellati: se tutto andrà in porto infatti usciranno da sotto i riflettori i protagonisti di un progetto che finora ha dato molti più dolori che gioie. Soprattutto dal punto di vista dell'immagine. Le tangenti e gli arresti intorno allo stadio nel corso dei mesi hanno fatto da detonatore alle guerre interne ai Cinque Stelle.

(Il Messaggero)