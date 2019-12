Il mercato prende quota: in arrivo subito due colpi

Petrachi prepara le mosse da effettuare sul mercato. Il ds non può contare su un budget e dovrà operare secondo il solito schema: uno entra, soltanto se un altro esce.

Tra i bocciati di Fonseca c'è sicuramente Kalinic e il ds è alla ricerca di un vice Dzeko. Le piste che portano a Petagna e Pinamonti appaiono di difficile percorrenza e paradossalmente il calciatore più facile da prendere è Mariano Diaz del Real Madrid che dall'inizio della stagione ha totalizzato appena una presenza in panchina, ma su di lui c'è anche la Juve.

Salgono le quotazioni di Florenzi, con l'agente Lucci atteso a Trigoria nei prossimi giorni per fare il punto della situazione. In difesa invece potrebbe partire Juan Jesus, al suo posto Petrachi sta monitorando da tempo il profilo di Gvardiol, classe 2002 della Dinamo Zagabria.

(Il Messaggero)