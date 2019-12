I tifosi giallorossi eleggono Ranieri tecnico del decennio

IL TEMPO (F. SCHITO) - Non solo la fine dell’anno, quella che sta arrivando sarà anche la fine del decennio. Tempo di bilanci amplificati così la Roma ha pensato di indire dei sondaggi su Twitter per certificare quali sono stati i personaggi, i simboli e le emozioni più forti dell'ultima decade attraverso l’assegnazione del Roma Awards. Ieri, è arrivato il verdetto riguardante l'allenatore del decennio: si tratta di Claudio Ranieri che ha condotto la Roma a un passo dal quarto scudetto compiendo un'incredibile rimonta sull'Inter di Mourinho poi interrotta da quel drammatico match tra Roma e Samp, con Pazzini protagonista. Il tecnico testaccino si è imposto con il 47% delle preferenze su Spalletti, Garcia e Di Francesco. Entrano nella storia anche Roma-Barcellona - il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017/2018 in cui la squadra giallorossa ribaltò il 4-2 dell'andata con il gol di Dze- ko, De Rossi e Manolas - e la coreografia del derby «Figli di Roma, capitani e bandiere... questo è il mio vanto che non potrai mai avere».